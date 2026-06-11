ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ氏＝10日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米大統領は10日、石油タンカーや商船のホルムズ海峡通過を支援する「秘密任務」の実施を先月米軍に指示したことを明らかにした。この結果、1億バレルを超える石油がホルムズ海峡を通過したと主張している。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「先月、偉大な米軍に対し、石油タンカーその他の商船のホルムズ海峡通過を支援