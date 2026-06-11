サッカーのドイツ1部リーグに来季昇格するシャルケは10日、同3部に降格するデュッセルドルフからMF田中聡（23）を2030年までの契約で獲得したと発表した。田中は下部組織から昇格した湘南で20年にJ1にデビュー。コルトレイク（ベルギー）とJ1広島を経て、今年1月からデュッセルドルフでプレーした。（共同）