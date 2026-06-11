お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）の小説「青天」が、第175回直木賞（日本文学振興会主催）の候補作に選出された。お笑いタレントの同賞候補入りは初の快挙。近年はお笑い芸人が小説家として活躍するケースが増えている。漫才やコントで培った観察力や表現力を生かした作品が高い評価を得ている。若林はこれまでエッセーや連載などで文才を発揮してきたが、小説執筆は今回が初めて。2024年に文章投稿サイト「note」