オリコンは11日、「2026/6/15付 週間ストリーミング急上昇ランキング」(集計期間：6月1日〜7日)を発表。5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、2週連続同ランキングのTOP10を独占した。(オリコン調べ)「感謝カンゲキ雨嵐」嵐は、3月13日の札幌公演を皮切りにスタートした『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演を5月31日に東京ドームで開催。今回ランクインした楽曲はいずれも同公演で披露された楽曲