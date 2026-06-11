【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターのmilet(ミレイ)が書き下ろした新曲「Sunny」が、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（すうぐうちょうそとりかえでん）のOPテーマとなることが発表された。miletとしてTVアニメのOPテーマを担当するのは今回が初となる。「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして「月刊コミックZERO-SUM」にてコミカライズが連載中の『ふつつかな