【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンから寄せられた夫婦の質問に回答した。【写真】43歳人気芸人＆“恋リア出身”美人妻のドライブトーク◆藤森慎吾、妻とは週に1回デート「マスト」今回、藤森はミヅキとのドライブトーク動画を公開。ファンから寄せられた夫婦にまつわる質問に次々と回答した。「夫婦2人の時間ってどうやって作ってますか？