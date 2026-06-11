【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・COWCOWの善しが6月9日、自身のInstagramを更新。ダイエットのビフォーアフターを公開し、話題となっている。【写真】51歳吉本芸人「一回り小さくなってる」マイナス9キロのビフォアフ◆COWCOW善し、1ヶ月で「−9.3kg」ダイエットビフォーアフター公開善しは「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で 1ヶ月で 体重92.8kg→83.5kg」「−9.3kg」とつづり、お笑いタレント・小籔千豊のオンライン