ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズが10日、神戸市内で2025-26シーズン総括記者会見を行った。今シーズン限りで退任し、来シーズンから母国ニュージーランド代表「オールブラックス」のヘッドコーチを務めるデイブ・レニー ディレクターオブラグビー兼ヘッドコーチ（HC）らが出席し、リーグワン初制覇を振り返った。会見には弘津英司チームディレクター、レニーHC、共同キャプテンのブロディ・レタリック選手と