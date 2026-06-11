諏訪郡富士見町では、特別支援学校高等部の生徒たちが、日頃の学習の成果を発揮する「技能検定大会」に挑みました。富士見町の県諏訪支援学校で行われた「特別支援学校技能検定大会」。この大会は、特別支援学校高等部に通う生徒の働く意欲や働く力を高めるため、県教委が2017年から開催しています。11日は「ふじみの森分教室」に通う生徒4人が参加し、食品加工の基礎技能を審査する部門に挑みました。審査員は管理栄養士の資格が