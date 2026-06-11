11日午前、山形県米沢市の自動車設備関係の工場で作業中に爆発があり、従業員の男性がやけどをして病院に運ばれました。11日午前11時半ごろ、米沢市中田町の斎電工業所で、従業員の男性がけがをしたと別の従業員から119番通報がありました。消防によりますと、40代の男性従業員が顔や首にやけどをして病院に運ばれたということです。男性は当時、バーナーを使った作業にあたっていて、近くにあった油に火が燃え移った