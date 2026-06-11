突然の夢追い宣言！ 奥さんとしてはすんなりOKできないですよね。でもこの旦那さんも、考えなしに言い出すタイプではなさそう。どうやって弁護士を目指すつもりなのでしょうか…？ そのあいだの生活は!?>>【まんが】弁護士になる宣言をした夫(ウーマンエキサイト編集部)