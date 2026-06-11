◆米大リーグロッキーズ３×―２カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ロッキーズ戦で先発し、５回２安打無失点、７奪三振の好投を見せたが、救援陣が逆転を許して６戦ぶりの白星となる５勝目（６敗）はならなかった。チームはサヨナラ負けを喫して、最大１５あった貯金がついに０となった。メジャー３年目の今季は、シーズン最初の８