お弁当向けの小さなおかず集 朝のお弁当作りに役立つ、小さいけれど食べごたえ満点の「隙間埋め」おかずをご紹介。どのレシピも3分以内で作れます！ ピーマン1個が立派な一品に！こんにゃく＋めんつゆをチンするだけ風味がよくて野菜もしっかり食べられる本当に手間なし！炒めるだけ卵をとく時間もカット朝のお弁当作りは時間勝負 いかに短時間でお弁当を作れるか、忙しい朝は時間との戦いです。そんなときに「3分で作れるおか