俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.0万部で11位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では4週連続1位を獲得した。累積売上は、5.0万部。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再注