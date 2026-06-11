お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪の新ランドマーク・クオーツ心斎橋で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。心斎橋駅直結のクオーツ心斎橋は、2026年4月25日に開業したばかり。関西初出店のブランドをはじめとする38店舗があり、今後はレストランフロアやホテルも誕生する予定で話題を集めています。 天才ピアニストが最初に声をかけたのは、会社の先輩後輩だという女