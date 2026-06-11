390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、「とれたて野菜」をテーマにしたぬい活アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始する。また、公式オンラインショップでは12日正午から先行予約の受付を開始する。【写真】“推し”に何被せる？商品ラインナップ近年、ぬいぐるみを日常の癒しや自己表現のパートナーとして楽しむ「ぬい活」文化が広がっている。