梅雨前線が南に離れて薄日が差している関東地方だが、午後は天気の急変に注意だ。きょう11日、都内では久しぶりに日傘を差している人を見かけたが、午後は雨傘の出番かもしれない。南からの暖かく湿った空気に加えて、上空を小刻みに寒気が入るため、大気の状態が不安定である。このため、急に積乱雲が発生して、激しい現象を起こす可能性がある。竜巻、激しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨などに注意が必要だ。気象庁のスーパー