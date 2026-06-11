土井真希さんのWEB漫画「女は少食」で然るべきは、憧れの先輩と交際したら、彼の“食い尽くし癖”に悩んだ女性の実話です。物語の主人公マルさんは、社会人になり高校時代に憧れていた翼先輩と偶然再会します。優しくて、気遣いもできる彼とつきあうことになったマルさんですが、デートを重ねるうちにある問題が見えてきます。それは、先輩がマルさんの食べ物を当たり前のように横取りしてしまうこと。一口だけ、少しだけ、という