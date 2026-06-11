元サッカー日本代表の北沢豪氏（57）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。20歳で代表デビューした中田英寿氏（49）について語った。同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表でタレント・武田修宏と共演した。後輩・中田氏の人柄について、北沢氏は「ヒデは取り扱いが難しい」と切り出し、「ロジカルに物を見てる、頑張ってナンボじゃない」と表現。理論を整え