衆議院憲法審査会は11日、憲法の改正手続きを定めた国民投票法の改正案について、18日の審査会で採決することで合意した。改正案は、憲法改正の際に行われる国民投票について、投票の立会人の居住地などの要件を緩和するほか、悪天候で離島から投票箱を運べないなどの場合、現地に開票所を設ける場合の規定を整備するなど3項目を盛り込んでいる。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党の4党が5日、共同で提出した。自民と維新