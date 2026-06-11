クラシックギタリスト猪居亜美（32）が11日、インスタグラムを更新。イタリアの音楽祭出演と欧州ツアー開催決定を報告した。「イタリアを代表するクラシック音楽祭のひとつ、『パレルモ・クラシカ国際音楽祭』への出演が決定いたしました」と報告。また、「そして、この夏はヨーロッパツアーへ。日本を飛び出し、新たなステージに挑みます」と欧州ツアーの開催決定を発表。「各地での公演情報は順次発表。ぜひ見届けてください」と