とんかつ専門店「松のや」は2026年6月11日現在、公式Xで33％オフクーポンを公開中。6月10日15時から、対象のメニュー内容が一部切り替わっています。唐揚げがパワーアップしてクーポンメニューに登場変更されたメニューは、「ロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）」です。これまで「ロースかつ＆本格唐揚げ定食」でしたが、大判唐揚げ定食の販売開始に合わせて、クーポン対象メニューも変更になっています。「ロースかつ＆大判