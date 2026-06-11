6月11日、宇都宮ブレックスは、渡邉裕規、遠藤祐亮、鵤誠司の3選手との2026－27シーズンの選手契約が決定したことを発表した。なお、遠藤とは2027－28シーズンまで、鵤とは2028－29シーズンまでの契約が決定していることも併せて発表されている。 神奈川県出身で現在38歳の渡邉は、180センチ80キロのポイントガード。青山学院大学からパナソニックトライアンズを経て、2013年に