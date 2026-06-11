アイモバイルが後場に入りプラス圏に転じている。正午ごろに上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．１４％）、または７億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１２日から３０日までで、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）及び市場買い付けにより取得するという。 同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月