西武鉄道は、2026年度の鉄道事業設備投資計画を発表しました。投資総額は過去最大となる462億円に上り、「沿線価値向上」「デジタル化」「働きがい向上」を重点テーマに据えた大規模なアップデートが行われます。今回の計画では、2027年春にデビューを控える西武新宿線の新型特急「トキイロ」の詳細や、アニメ界の巨匠・大河原邦男氏が監修する新・観光特急の計画など、特に新宿線のブランド強化策が目白押し。さらに、東急電鉄か