開催：2026.6.11 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 4 - 3 [ブリュワーズ] MLBの試合が11日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 1回表、4番 アンドルー・ボー