¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM K¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶â¥á¥Ã¥·¥å¤ËÃíÌÜ¡ª9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È①～⑨ &TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤¬6·î7Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ø2026 Weverse Con Festival¡Ù¤Î9¿Í¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£K¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Î¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£&TEAM K¤¬¹âµ®¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¶â¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì K¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー