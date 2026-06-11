11日13時現在の日経平均株価は前日比49.04円（0.08％）高の6万4228.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は428、値下がりは1092、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を209.18円押し上げている。次いでキオクシア が115.68円、イビデン が50.95円、太陽誘電 が24.47円、味の素 が23.93円と続く。 マイナス寄与度は65.97円