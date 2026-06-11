卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は11日から14日にかけて、クロアチア・ザグレブで本戦が行われる。日本から多くの選手がエントリーしており、主力選手たちの活躍に注目が集まっている。 ■大藤や平野もエントリー クロアチアを舞台に行われるWTTシリーズ。9日から行われていた予選を経て、いよいよ本戦の幕が開ける。女子シングルスで1回戦から難敵が待ち受けるのが、世界ランキング12位の