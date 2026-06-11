不漁で中止となっていたスルメイカの初競りが、６月１１日朝に北海道函館市で開かれ、１キロ１万２０００円で取り引きされました。１０日午後１１時ごろ、函館漁港に戻ってきた７隻の船。スルメイカおよそ１００キロが水揚げされましたが、２０２５年の３分の１の量にとどまっています。（漁師）「初日よりはいいかもしれないけど、全体的に少ないね」道南のスルメイカ漁は６月１日に解禁されたものの、ほとんどイカがとれず、初競