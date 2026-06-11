2026年6月9日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、ニュージーランド国民がこの10年で初めて米国を中国より大きな脅威と見なしていることが世論調査で明らかになったと報じた。記事は、アジア・ニュージーランド基金が今年1〜2月にニュージーランド国民2300人を対象に実施した世論調査で、米国を脅威と回答した人が35％に達した一方で、中国を脅威と見なす人は23％にとどまり、中国を友