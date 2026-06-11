端午節（端午の節句、今年は6月19日）が近づき、6月19日から21日までの3連休の旅行予約がピークを迎えている。中国のオンライン旅行予約プラットフォーム（OTA）の飛猪（Fliggy）が9日に発表した報告書「2026年端午節連休旅行バロメーター」によると、今年の同連休は海外旅行ニーズが増加を続けると同時に、インバウンドの予約も大幅に増加し、前年同期の7倍以上に増加した。同報告書は、「旅行のトレンドを見ると、今年の端午節連