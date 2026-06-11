女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日、第55話が放送される。シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上）の家で食事会が開かれる。直美（上坂）と槇村（林裕太）もやってきて和やかな時間を過ごしていたが、突然槇村がある行動に出て皆を驚かせる。一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ