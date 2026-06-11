9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のアロハとハルのコンセプトフォトブック『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、2週連続1位を獲得した。週間売上は2.0万部で、累積売上は3.0万部。【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル二人は、2026年12月25日に結成