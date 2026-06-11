いまからちょうど30年前の1996年6月11日――。松下電器産業（現パナソニックコネクト、以下パナソニック）は、カラーサブノートパソコン「AL-N1」を発表した。これが、ビジネスモバイルPCとして圧倒的な実績を持つ「レッツノート（Let’s note）」の第1号機の誕生である。サブノートと表現しているように、レッツノートの位置づけは、屋外に持ち出して使うための軽量ノートPCだ。デスクトップをメインマシンとして利用する先進的な