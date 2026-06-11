女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster（リトグリ）」は11日、メンバー・MAYUが体調不良により活動を休止すると発表した。この発表を受け、Jリーグ公式は13日の「JリーグオールスターDAZNカップ」で予定していたSPECIAL LIVEの内容変更を伝えた。この日、リトグリMAYUの活動休止が発表された。前日10日に新シングルの発売を記念し埼玉でリリースイベントを開催したていたが、イベント途中、MAYUが体調不良を訴え退出し