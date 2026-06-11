向井理が、今秋に放送・配信スタートするWOWOW『連続ドラマW MR -医薬情報担当者-』(全5話 ※第1話無料放送)で主演を務める。作家・医師の久坂部羊氏による小説をドラマ化する同作は、製薬会社の営業職であるMRを主人公に、医療現場と製薬業界の裏側を描く社会派医療ドラマ。向井は、“患者ファースト”という信念を貫こうとしながら、巨大な医療ビジネスの渦に巻き込まれていくMR・紀尾中正樹を演じる。向井理日本の製薬業界は市