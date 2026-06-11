◇ナ・リーグパドレス5×−4レッズ（2026年6月10日サンディエゴ）パドレスは10日（日本時間11日）、本拠でのレッズ戦にサヨナラ勝ち。フェルナンド・タティス外野手（27）が9回に劇的本塁打を放って試合を決めた。4−4で迎えた9回2死、相手5番手・ペティの浮いたスライダーを振り抜くと、打球は左翼席に一直線。2試合連続となる延長戦が目前に迫る中、劇的アーチで試合を決め、舌を出しながら陽気にダイヤモンドを一周す