お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、若手の頃によく作って食べていた「下積みメシ」を紹介。出演者全員が「死ぬほどウマい」と大絶賛した。【映像】材料費190円の絶品「濃い豆腐メシ」6月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、苦労した若手時代を支えた料理を披露する「俺の下積み飯」を放送。MCのかまいたち・濱家隆一と山内健司に加え、ドンデコルテの小橋共作と芸歴18年目・渡辺銀次、芸歴16