人気ユーチューバー、コムドットのやまとが11日までにインスタグラムを更新。グッズのデザインを巡って謝罪した。やまとはSNSにキーホルダーの写真を公開。このデザインが韓国の5人組男性アイドルグループ「TOMORROW X TOGETHER」（TXT）のYEONJUN（ヨンジュン）のグッズと酷似しているなどと指摘があった。やまとはストーリーズを更新し「TXTとYEONJUNのファンの皆さん不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです流石にパク