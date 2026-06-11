オーディション番組「timelesz project−AUDITION−」（タイプロ）の元候補生、Luvtoこと岩崎琉斗の所属事務所DREAM PASSPORTが11日までに公式サイトを更新。岩崎のマネジメント業務を終了することを報告した。同事務所は、今年1月に所属した岩崎について「Luvto(岩崎琉斗)は、体調不良の申し出以降、療養を続けながら活動してまいりましたが、当初予定していた活動の実施が難しい状況が続いておりました。本人を交え、今後の活動