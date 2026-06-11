ミツカンは6月9日、JR博多駅前広場(福岡県福岡市)で「アジフライ×味ぽん」試食イベント「アジフェス」を開催。会場ではアジフライに味ぽんをかけて楽しめる無料試食を実施。夕方にはスぺジャルゲストとして餅田コシヒカリさんも登場し、その魅力をアピールした。餅田コシヒカリさんも登場し、「アジフライ×味ぽん」の魅力を紹介した○博多駅前で「アジフライ×味ぽん」を体験会場では、三陽食堂のアジフライを来場者に提供。用意