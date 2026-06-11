甲羅が全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」では、6月23日から7月27日までの期間限定で「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施する。一部店舗を除く全国の赤からで展開され、看板メニューである旨辛料理のあとにプレミアムアイスクリームを心ゆくまで堪能できる特別企画だそうだ。ハーゲンダッツ食べ放題○旨辛から甘いの無限ループ! 食後のデザートを主役にしたちょっと贅沢な特別企画本企画は、世界中で愛されるプレミアム