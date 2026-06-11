ドジャース・大谷翔平投手（３１）からプロ初本塁打したメジャー２年目のパイレーツのタイラー・カリハン外野手（２５）が謙虚に喜びを口にした。２点を追う４回に大谷の１５７キロの真ん中に来た初球ストレートを叩いて右翼席へ１号ソロ。ニコリともせずにダイヤモンドを一周したが、試合後は「彼が他の左打者に対してどう攻めるか何をしたいのか何となく分かっていた。速球を低めに投げることが多く、少しでも高めにくればチ