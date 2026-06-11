ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○お見送り芸人しんいちが狙っている芸能人は?自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場した。直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を養うた