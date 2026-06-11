カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のＳＣ軽井沢クラブが大きな学びを得たようだ。この日から２次リーグが始まり、ＳＣ軽井沢クラブは札幌国際大に延長戦の末に７―６で勝利して無敗をキープ。６―３で迎えた第９エンド（Ｅ）に２点、第１０Ｅに１点を許して延長戦となったが、第１１Ｅに１点をもぎとった。スキップ・上野美優は「タイトなゲームをしっかり最後までやり切ろうと確認し