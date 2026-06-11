ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。『資産、全部売ってみた』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○お見送り芸人しんいちの年収と貯金額自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場。番組スタッフの直撃取材を受けたしんいちは、優勝した2022年の年収について問われると「たぶん1000万円くらい。