カーリングの日本選手権５日目（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子の北海道銀行が順調に白星を重ねている。この日から２次リーグが始まり、ＧＲＡＮＤＩＲに９―７で勝利して無敗をキープした。第６エンド（Ｅ）終了時点で７―３とリード。第７、９Ｅに２点ずつ喫するも、逃げ切った。スキップ・仁平美来は「前半よりも後半はちょっとアイスが変わってきた部分があって、少し対応が遅れてしまった。岩井コーチからアドバイ