「死ね」「てめー」入学を境に変わっていく息子の言葉に、筆者の友人B子は途方に暮れていました。叱っても、無視しても、意味を説明しても、効果はなし。試行錯誤の末にたどり着いたのは、完璧ではないけれど確かに手応えのあった、ある向き合い方でした。同じ悩みを抱えるママたちへ、B子のリアルな体験談をお届けします。 入学を境に変わった言葉遣い 幼稚園のころの息子は、「ママ大好き」と言いながら手をつないで