今シーズン、デニムの新しい選択肢として熱い視線を集めているのが“シアーデニム”。デニム特有の風合いはそのままに、透け感のある軽やかな素材へと進化を遂げたこのアイテムは、これまでにない清涼感と抜け感を演出します。 【ユナイテッド トウキョウ】デニム風素材をセミシアーで仕上げたシャツ 「シアーボイルトリムSH」各\20,900 デニムのような見た目ながら、セミシアーで涼し